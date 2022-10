Castiglione protagonista della 30° edizione di "Puliamo il mondo"

Castiglione della Pescaia: “Puliamo il mondo”, l’iniziativa organizzata da Legambiente giunta alla 30a edizione, continua a far tappa a Castiglione della Pescaia. Questa mattina, lunedì 3 ottobre, gli studenti delle classi 2°, 2B e 3A della primaria dell’istituto comprensivo Orsino Orsini di Castiglione della Pescaia si sono ritrovati nel piazzale della scuola delle Paduline per poi spostarsi, accompagnati da insegnanti, dal personale di Legambiente e dai castiglionesi che hanno preso parte all’evento, nei giardini subito fuori il plesso scolastico.



«Questo paese, attraverso una perfetta collaborazione instaurata fra studenti e cittadini – ricordano soddisfatte la sindaca Elena Nappi e l’assessora Sandra Mucciarini – aderisce a “Clean up the world”, la campagna organizzata dall’associazione del cigno verde dove si procede a raccogliere i rifiuti abbandonati differenziandoli e quest’anno la location operativa prescelta sono stati i giardini che costeggiano la strada provinciale del Padule a pochi metri dalle loro aule».





«Evitare attraverso semplici comportamenti il degrado dovuto all’inciviltà e all’abbandono di materiale che poteva essere facilmente riciclato – afferma la prima cittadina - questo è stato il messaggio che assieme a Legambiente abbiamo lanciato nell’arco della mattinata, ma ogni anno, sono ormai all’undicesima mia presenza a questo appuntamento, assisto con piacere all’accrescimento da parte dei bambini della consapevolezza di questa criticità e al termine dell’insolita mattinata rimane la soddisfazione di vederli felici di essere stati i protagonisti assoluti della riqualificazione di uno spazio pubblico restituito agli abitanti meglio di come lo hanno trovato».

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa sono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente” che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.