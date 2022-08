Castiglione: iniziata la consegna dei tesserini venatori

Castiglione della Pescaia: Iniziata la distribuzione dei tesserini venatori regionali cartacei per la stagione venatoria 2022 – 2023 a Castiglione della Pescaia. L’Ufficio caccia ha potenziato l’orario di apertura al pubblico che è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12:30, mentre il martedì e giovedì è possibile anche dalle 15:30 alle 17:00. Per ritirare il tesserino è necessario essere in regola con la licenza di caccia (porto d’armi in corso di validità) ed esibire l’allegato alla licenza di porto di fucile a uso caccia e la ricevuta di consegna del tesserino della passata stagione venatoria.

Altre informazioni si possono avere contattando la dottoressa Maria Cristina Monaca al numero 0564927144 o per posta elettronica mc.monaca@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.