Castiglione della Pescaia, parte l'iniziativa "Mare d'Amare"

Viaggio in barca a vela sulle coste della Toscana per promuovere la tutela ambientale

Castiglione della Pescaia: La mattina di Ferragosto dalla darsena di Castiglione della Pescaia è partita la barca a vela di "Mare d'Amare" un’associazione sportiva noprofit nata con l’obbiettivo sensibilizzare sulla tutela ambientale e sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, che si avvale della collaborazione del Comitato scientifico di una importante associazione nazionale: “Plastic Free odv onlus”.

L’imbarcazione navigherà per i prossimi 20 giorni per tutta la costa della Toscana con la precisa missione di sensibilizzare i vacanzieri sui temi dell'inquinamento della plastica in mare e la tutela delle tartarughe marine. Ogni anno oltre 12 milioni di tonnellate di plastica finiscono in natura. Impatta sugli animali, oltre 100.000 mammiferi, 1.000.000 di uccelli marini e 40.000 tartarughe marine muoiono dopo aver ingerito plastica.





“Il Comune di Castiglione della Pescaia – ricorda la sindaca Elena Nappi – ha cercato di contribuire nel porre rimedio a questa incresciosa situazione già dal 1 gennaio 2019 quando abbiamo emesso, uno fra i primi comuni in Italia, un’apposita ordinanza con cui si vieta la distribuzione di materiale plastico monouso su tutto il territorio comunale diventando plasticfree”. “Il nostro impegno – prosegue la prima cittadina di Castiglione della Pescaia - su questa criticità non si è mai arrestato e l’ultima iniziativa in ordine di tempo, intrapresa assieme all’associazione TartAmare che si occupa di riabilitare e curare esemplari di tartaruga marina rinvenuti in difficoltà nelle reti dei pescherecci o piaggiati, risale allo scorso 5 agosto quando nell’area portuale, è stato inaugurato un prezioso infopoint, il terzo del nostro litorale dopo quello ubicato da anni nella green beach del litorale di levante e quello sulla spiaggia di Punta Ala”.

“Abbiamo in programma per il prossimo 29 settembre – anticipa Nappi – l’arrivo nel nostro porto di un drone che con una profondità di almeno 30 centimetri, supportato da una videocamera con portata di 300 metri opererà fino ad una distanza di 500 metri ininterrottamente e telecomandato lavorerà senza sosta fino a sei ore, prelevando fino 60 chili di materiale fra plastica, organico, vetro, carta fino ai tessuti”. “Castiglione della Pescaia – precisa la prima cittadina – con questo importante progetto innovativo che in Italia interesserà oltre a noi i porti di Genova, Venezia e Trieste, porta avanti questa battaglia contro l’inquinamento del mare avvalendoci anche di attrezzatura sempre più avanzata come i “Seabin” già presenti sia nella darsena Castiglione che nel porto di Punta Ala. I due cestini del mare che stanno svolgendo un lavoro egregio e significativo raccogliendo numerosi kg di plastica e microplastiche”.





Mare d'Amare è un Asd senza scopo di lucro costituita nel 2022 per sensibilizzare le persone ad un corretto rapporto tra corpo, mente ed ambiente per vivere in un mondo migliore, informando l'individuo e la comunità in merito soprattutto alla pericolosità della dispersione della plastica, dell'inquinamento e sui danni che ne derivano. Nel 2020 sono nate le basi per dare vita a diversi progetti, cominciando con il coinvolgere amici, colleghi e proseguendo nel creare collaborazioni sempre più importanti con vari organismi paritetici, a partire da questo primo viaggio in barca a vela sulle coste della Toscana, per sviluppare rapporti sempre più costruttivi sul campo, con occasioni di' incontro legate al mare e alla natura, incontri sportivi, laboratori ludico-didattici con i bambini e sinergie con le pubbliche amministrazioni (www.maredamare.org).

Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato costituita nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Nati come realtà digitale, nei primi tre anni di attività sono stati raggiunti milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, è diventata la più importante e concreta associazione in questa tematica. I soci e volontari di Plastic Free sono impegnati sul campo, attraverso diversi progetti: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e protocolli di collaborazioni con gli Enti locali, Università, Parchi nazionali e regionali ed Aree marine protette (www.plasticfreeonlus.it).