Castiglione della Pescaia continua ad essere un comune "Spighe Verdi"

Castiglione della Pescaia: Castiglione della Pescaia si conferma per il quarto anno consecutivo protagonista fra le “Spighe Verdi”.



«Questa mattina – affermano soddisfatte Elena Nappi e Sandra Mucciarini, rispettivamente sindaca e assessora con delega alle attività produttive della cittadina balneare - abbiamo partecipato alla cerimonia online organizzata dalla Fee Italia, in collaborazione con Confagricoltura, dove è stata promossa a pieni voti l’attenzione costante della nostra amministrazione per la qualità ambientale, le buone pratiche di sostenibilità e la valorizzazione del paesaggio, tutte risorse da noi ritenute primarie e fondamentali».

«A questo importante traguardo, mai scontato – tengono a precisare Nappi e Mucciarini – ci arriviamo attraverso un lavoro di squadra realizzato di concerto con gli uffici del Comune, i cittadini e le imprese del settore agricolo produttivo e ricettivo, che da quattro anni ci permettono di conquistare questo riconoscimento diventato immediatamente un biglietto da visita prestigioso per tutto il paese».

Il progetto “Spighe Verdi” di Fee e Confagricoltura va a premiare quelle realtà che investono nello sviluppo sostenibile dei propri territori valorizzando le risorse naturali presenti e la qualità della vita della comunità.

«Un particolare ringraziamento – afferma la sindaca Elena Nappi – per questo importante traguardo raggiunto a Castiglione della Pescaia va al mio vicesindaco, Federico Mazzarello, in qualità di assessore all’agricoltura che porta avanti un egregio lavoro grazie al costante confronto con gli operatori del settore agricolo».

«Le Spighe Verdi – spiegano sindaca e assessora - sono assegnate annualmente sulla base di un sistema di indicatori che comprendono la partecipazione pubblica, l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto utilizzo del suolo, la presenza nel territorio di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la qualità dell’offerta turistica».

A questi criteri vanno aggiunti quei valori legati alla gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata, impianti di depurazione, valorizzazione delle aree naturalistiche e del paesaggio, arredo urbano e accessibilità anche a persone diversamente abili.

«Essere un Comune “Spighe Verdi” – dicono soddisfatte Nappi e Mucciarini – è la dimostrazione che le politiche ambientali del Comune rispondono positivamente alle numerose ed esigenti verifiche eseguite per l’attribuzione di questo vessillo. Le eccellenze del nostro territorio portate avanti da attenti agricoltori, la gestione competente di Castiglione della Pescaia da parte dell’amministrazione comunale, la cultura e l’arte sempre più valorizzate, il turismo ben integrato nella quotidianità, sono alcuni degli aspetti che hanno decretato ancora una volta il nostro successo».

«Ogni anno – concludono sindaca e assessora – la mole di informazioni che forniamo per la verifica soddisfatto i criteri di sostenibilità in tutte le sue accezioni, ma siamo impegnati costantemente a migliorare le politiche territoriali a medio e lungo periodo, semplificando per quanto di competenza le procedure per chi vuole innovare e investire nel nostro territorio».