Castello d'autore, si prosegue con il cantante Francesco Bianconi,

Scarlino: Il musicista, leader dei Baustelle, doveva terminare il tour a fine giugno ma a deciso, proprio per il forte legame che ha con la terra di Maremma, di farsi e di fare un regalo portando la sua musica a Scarlino per la rassegna Castello d'autore. Il 26 luglio alle ore 21.30, Bianconi salirà sul palco proponendo brani della sua produzione da solista, e frutto di collaborazioni con altri artisti come Malika Ayane in un'atmosfera ancor più intima e acustica dove le canzoni saranno vestite per questa imperdibile occasione, per un concerto che già si preannuncia naturale e fra amici.

Bianconi ci parla dell'affetto che prova per la Maremma Toscana, per i ricordi che ha e della scelta dei genitori di prendere casa a Castiglione della Pescaia. Se per Frida Bollani Magoni, la musica è la cura, per Francesco Bianconi la musica rappresenta il conforto. Che è quello che ha sperimentato durante il lungo periodo di isolamento avvenuto durante l'emergenza covid. La musica è stata la sua pacca sulla spalla ed è ciò che vuole trasmettere al pubblico che verrà ad ascoltarlo a Scarlino.

"La funzione della musica è quella di confortare le persone" dice alla redazione Francesco Bianconi, "Da conforto e ci comunica che siamo vivi, durante la pandemia ho vissuto un incubo senza fine e avevo bisogno di trovare una spinta per riemergere da questo stato di immobilità. Mi serviva una canzone, serviva a me e così è nata "Perduto insieme a te". Francesco Bianconi non vede l'ora di esibirsi per i maremmani che ama molto e che ritiene la sua famiglia: "La maremma è casa, mi fa stare bene quando sono con le persone che la vivono. Amo tutto di questa terra, di loro. Amo il cibo, forse un pò meno i cinghiali che stanno davvero facendo troppi danni."

Salutiamo Bianconi rassicurandolo che a Castello d'autore i cinghiali non possono entrare, tutti gli altri invece possono acquistare il biglietto, posto unico 23 euro, in queste modalità: in prevendita su: https://pisana.marte.18tickets.it/ e presso l'ufficio I.A.T. di Follonica, via Roma 49. La rassegna prosegue il 3 agosto con la farsa concerto dell'Orchestra della Toscana animata dall'attore Alessandro Riccio