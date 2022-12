Castel del Piano: lunedì 5 dicembre si inaugura il nuovo negozio Amplifon

Castel del Piano: In Italia sono 7 milioni le persone che soffrono di problemi di udito. In Toscana rappresentano oltre l’11% della popolazione. Con l’avanzare dell’età la problematica si fa ovviamente più frequente, tanto che un over 65 su tre ne soffre, anche in provincia di Grosseto.



Un’altra considerazione: sull’Amiata il tasso di anzianità è ben più alto rispetto al resto del territorio ed ha raggiunto attualmente il 30 % della popolazione residente. “E’ per questo che diventa fondamentale offrire sul posto servizi mirati” osservano da Ascom Confcommercio Grosseto. Un plauso dall’associazione va ad Alfio Ramazzo e Francesco Vivaldi che hanno deciso di ampliare la loro presenza sul territorio provinciale con l’apertura di un nuovo punto vendita Amplifon a Castel del Piano, in piazza Garibaldi 2.

L’inaugurazione è prevista per lunedì prossimo 5 dicembre alle ore 11, con un piccolo rinfresco e con la consegna di un pensiero natalizio a chi parteciperà.

“I cittadini sono invitati a partecipare – fanno sapere Vivaldi e Ramazzo - Castel del Piano è un centro nevralgico dell'Amiata Grossetana ed anche un punto di snodo, così da poter accogliere le persone provenienti dai comuni limitrofi, da Arcidosso a Santa Fiora, da Semproniano a Cinigiano. Tuttavia manteniamo attivo l’importante servizio di visite a domicilio qualora le persone ne avessero bisogno”.

Il punto vendita sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 tutte le mattine e il pomeriggio su appuntamento. Sempre dai dati emerge che solo il 35% di chi ne avrebbe bisogno, utilizza apparecchi acustici, mentre il restante 65% non lo fa. E pertanto diventa fondamentale sensibilizzare al tema. “Impegno di Amplifon e delle persone che ci lavorano quello di far tornare a sentire le persone – continuano Ramazzo e Vivaldi - Sentire poco oggi è una barriera sociale che rende complicato il restare autonomi e ci esclude dalla socialità. Numerosi studi dimostrano inoltre che ha effetto negativo sull'umore delle persone e che a lungo termine influisce aumentando la probabilità dell'insorgenza di patologie come la demenza senile. Importante in questo senso attività di prevenzione perché molto spesso le persone si presentano da noi quando la situazione è arrivata al limite, mentre è importante correggerla fin dai primi momenti”.

“Ogni qualvolta un imprenditore apre i battenti di un’attività, specie in momenti bui per l’economia come questo – commentano da Confcommercio Grosseto - oppure implementa i propri servizi o disloca i punti vendita sul territorio, non possiamo che complimentarci sottolineando la positività dell’evento sotto tutti gli aspetti: produttivi, occupazionali e sociali. E’ importante oltremodo sull’Amiata, dove anche noi abbiamo il nostro ufficio territoriale a Castel del Piano”.

Concludono Vivaldi e Ramazzo: “Nella nuova filiale di Castel del Piano, come in ogni centro Amplifon, le persone possono venire in qualsiasi momento a svolgere controlli dell'udito gratuiti e ottenere una consulenza gratuita dai nostri audioprotesisti. L'audioprotesista è un professionista sanitario laureato e specializzato nella risoluzione delle difficoltà uditive. I nostri responsabili hanno inoltre conseguito un Master Universitario di specializzazione sia di casi di Audiologia Infantile, sia per ciò che riguarda gli Impianti Cocleari”.