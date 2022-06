Castel del Piano ha un nuovo assessore

Nominata Sonia Giannelli al posto della dimissionaria Laura Bartalini.



Castel del Piano: Il Sindaco Michele Bartalini ha provveduto con proprio decreto a prendere atto delle dimissioni dell’assessore Laura Bartalini, avvenute per motivazioni strettamente personali ed a nominare il nuovo assessore nella persona di Sonia Giannelli. L’assessore Sonia Giannelli già consigliere comunale, classe 1996, nata ad Castel del Piano, laureanda in Giurisprudenza, assume la delega al Turismo, Sociale , Caccia e Pesca e Politiche giovanili.

Al primo cittadino, restano le deleghe alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile ed alla Sanità. Rafforzare ulteriormente l’operatività della giunta in sinergia con i consiglieri: è questa la caratteristica di questa amministrazione, che alla luce dei cambiamenti continuerà il lavoro di squadra in sinergia assoluta tra assessori e consiglieri nel bene della collettività.

“Ho voluto dare un segnale chiaro di collaborazione totale tra tutti i componenti della amministrazione - spiega il Sindaco Michele Bartalini – e ringrazio in modo particolare l’Assessore uscente Laura Bartalini che ha svolto il suo lavoro assessorile con grandissimo impegno, dedizione e professionalità, dal primo all’ultimo minuto del suo incarico. La nomina del nuovo assessore, nel pieno rispetto delle quote di genere, è maturata subito con forte convinzione in quanto Sonia Giannelli ha dimostrato, nel suo ruolo di consigliere comunale, nel corso di questi tre anni di amministrazione, una grande preparazione ed entusiasmo nella sua azione di consigliera delegata al turismo ed alle politiche scolastiche. Il lavoro da fare - conclude Michele Bartalini - è davvero tanto ed è necessario farlo sinergicamente e con l´impegno di tutta la giunta, affiancata costantemente anche dai consiglieri comunali e Sonia Giannelli sarà perfetta per il raggiungimento di questo obiettivo comune".