Castagneto Banca 1910, cambia il nome ma non la sostanza

Donoratico: Il 13 luglio si è svolta l’assemblea straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci che ha deliberato il cambio della ragione sociale e quindi del logo. Il nuovo nome è “Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo”; una semplificazione rispetto al vecchio nome ma soprattutto una identificazione più marcata ed evidente della storia dell’istituto bancario con l’introduzione nel nome dell’anno di fondazione.

Anche il logo è stato rivisto con l’abbinamento del pittogramma del Gruppo Cassa Centrale ed il restyling dello stemma di Castagneto a ribadire il concetto di innovazione con l’introduzione di nuovi prodotti e strategie di gruppo mantenendo però le origini e la tradizione del localismo che sempre ha contraddistinto l’operato della banca. " A seguito dell’odierna assemblea , la banca cambia denominazione. La banchina diventa “Castagneto banca 1910” . dichiara il Presidente del C.d.A. Andrea Ciulli “ Nel nuovo logo aziendale è contenuta tutta la forza e la voglia di crescita di una realtà resa importante e solida dalla volontà dei soci e dall’impegno di tutti i suoi dipendenti . Lavoreremo tutti per continuare a dar vita ai sogni dei nostri soci fondatori, che con la loro caparbietà e saggezza, hanno reso onore ad un territorio degno di tanto impegno" .

“La banca è cresciuta tanto ed oggi rappresenta una realtà che copre 4 capoluoghi di provincia, Livorno, Pisa, Grosseto e recentemente Lucca, viene vigilata come intermediario significant direttamente dalla Banca Centrale Europea” – sottolinea il Direttore Generale Fabrizio Mannari – “un primo obiettivo è quello di chiamarla Banca, senza rinnegare l'appartenenza al credito cooperativo, da sempre elemento identificativo. Inoltre, abbiamo voluto mettere in evidenza la nostra storia, ripercorrendo l'anno di nascita e ripristinare il logo storico, lo scudo con l’olivo ed il leone rendendolo più lineare. Infine, abbiamo voluto mantenere il riferimento a “Castagneto” dove l'Istituto venne fondato. Da qui il nuovo nome: CASTAGNETO BANCA 1910.” Chiara quindi l’intenzione dell’istituto toscano di identificarsi sempre di più come banca di riferimento del territorio forte del fatto di partecipare all’ottavo gruppo bancario nazionale con indici di solidità da primi della classe.