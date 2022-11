Cassero senese allestito a festa per “Al Cassero è… Natale”

Tutte le novità sugli allestimenti del Villaggio di Babbo Natale e degli Elfi



Grosseto: Fervono i preparativi per l’apertura della seconda e attesissima edizione di “Al Cassero è… Natale!” l’evento promosso ed organizzato dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto che nei giorni 3 e 4 dicembre e dal 8 al 30 dicembre ininterrottamente trasformerà il Cassero senese di Grosseto nel Villaggio di Babbo Natale.

Si stanno ultimando i preparativi per l’allestimento della Casa di Babbo Natale e del Villaggio degli Elfi. Quest’anno sono previste ben 12 stanze: il bosco della Regina delle Nevi, la galleria delle fate, l'angolo della storia, la sala della slitta, il salotto e la camera di Babbo Natale e degli elfi, le stanze dei presepi, il salone dei giochi e dei balli, l'ufficio postale, il tronco magico, il camerino del trucca bimbi, l'officina degli elfi ed altri spazi tutti da scoprire. Tra le novità di quest’anno ci sono le visite guidate al Cassero e alla Fortezza Medicea con la guida degli elfi Semprevedre, Santolina e Euforbia che ci condurranno alla scoperta dei sotterranei e delle gallerie.

Nel Villaggio di Babbo Natale sono tanti i personaggi che ci aspettano per regalare divertimento e tanta gioia: Aurora, la regina delle nevi accoglierà grandi e piccini nel suo bosco ghiacciato per raccontare storie e fiabe fantastiche; Sgambetto, l'elfo dispettoso e maggiordomo di Babbo Natale che vive nella sala della slitta, farà firmare ai bambini il grande libro dei nomi conservato nella casa di Babbo Natale; Babbo Natale che accoglierà tutti nel suo scintillante salotto per una bella foto ricordo; l'elfo Nottolone accoglierà i visitatori nella camera di Babbo Natale per raccontare storie della "buonanotte”, gli efli Zuccherina e Saltarella faranno divertire i piccoli nella sala della Baby Christmas Dance con balli, puppets e giochi vari, l'elfa Pennellina condurrà i visitatori nella sala degli specchi magici per truccare i bambini da fata o altri personaggi fantastici, gli elfi Letterina e Stellina faranno scrivere ai bambini la letterina a Babbo Natale direttamente nel suo ufficio postale, la stanza magica del tempo. Infine, nel laboratorio degli elfi saranno confezionati doni e sarà possibile partecipare ad altri laboratori con gli elfi Campanellina, Mirtilla, Santolina e Zuccherina.