Cassero in Danza: in scena “Niente che sia oro resta”

Grosseto: “La vita è un attimo, una serie finita di attimi fuggenti che scorrono tracciando momenti di inaudita felicità, di stupefatta delusione, di silenziosa attesa. Una quotidianità assoluta che, scandita dal tempo, diventa una liturgia inesorabile che rende sacra la normalità dell’esistenza”. Con queste parole Marcello Valassina direttore artistico di “Cassero in Danza”, il festival di danza contemporanea organizzato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore, il patrocinio del Comune di Grosseto e la collaborazione delle Istituzione Le Mura e il Liceo Coreutico - Polo "Luciano Bianciardi" e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del progetto Vivi Le Mura – Codice Danza 58100 – racconta il tema dello spettacolo “Niente che sia oro resta” della Compagnia Francesca Selva che andrà in scena venerdì 9 settembre alle 21.00 nei suggestivi spazi del Baluardo del Cassero senese di Grosseto. Liberamente ispirato al romanzo "The Outsiders. I ragazzi della 56ª strada" di Susan Eloise Hinton, lo spettacolo riflette criticamente sulla fugacità e sulla fragilità dell’esistenza umana, raccontando il momento più delicato della vita di ognuno: il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. In scena, i danzatori Silvia Bastianelli, Luciano Nuzzolese, Maria Vittoria Feltre e Luca Zanni descrivono attraverso piccoli gesti quotidiani, una ritrovata normalità che ci appare sublime nella sua semplicità. La danza è esaltata dalla leggerezza del fraseggio musicale, ispirato alle sonorità barocche che lasciano un senso di impercettibile malinconia, a tratti beffarda nella sua sontuosità. Sabato 10 settembre, invece, si esibiranno la Compagnia Es Arte e Gala&Matthews (Spagna) con “In Diary of a Loss”, l’Ensemble GTS Danza Nettuno con “Due Stanze” e la Compagnia Petranuradanza con “Agua”. Tutti gli spettacoli sono alle 21.00. Biglietti. Intero €10 – Ridotto €6 (studenti e scuole danza e teatro) - Abbonamento €35 - Prenotazione consigliata: 333 3765469 – 0564 488083/4 mail: casseroindanza@gmail.com Seguici





