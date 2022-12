Caro energia: il Comune impegna 15mila euro per aiutare le famiglie bisognose

Il bando scade il 31 dicembre 2022



Pitigliano: Aumentano i costi di riscaldamento e il Comune di Pitigliano dopo aver effettuato una ricognizione delle risorse a disposizione, ha deciso di impegnare 15mila euro del proprio bilancio per aiutare le famiglie più bisognose a sostenere questi rincari.

È stato pubblicato uno specifico bando che permetterà ai nuclei familiari con Isee non superiore a 10mila euro di richiedere un contributo una tantum, che varia da 250 a 450 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare: 250 euro per i nuclei familiari costituiti da un solo componente; 300 euro per due componenti; 350 euro per le famiglie con 3 componenti; 400 euro per le famiglie con 4 componenti; 450 euro per le famiglie con 5 o più componenti. Il bando scade il 31 dicembre 2022, in concomitanza con la scadenza dell’Isee.





“Il Comune di Pitigliano con questo bando vuol far sentire la propria vicinanza alle famiglie più in difficoltà - afferma Serena Falsetti, vicesindaco e assessore al Sociale – alle quali vogliamo dare un aiuto concreto, per quel che ci è possibile fare, nel pagamento delle spese di riscaldamento. Una misura tanto più necessaria, alla luce dell’aumento del costo dell’energia, che sta pesando sui bilanci familiari. Il Natale è bello se tutti lo possono vivere serenamente. Ci auguriamo così di portare un po’ di serenità”.

“Il bonus riscaldamento – prosegue Serena Falsetti - non è una novità per la nostra amministrazione comunale, perché negli anni passati lo abbiamo erogato insieme ai buoni spesa. Quest’anno ci siamo potuti concentrare esclusivamente sul riscaldamento grazie al grande lavoro di sostegno alle famiglie che stanno facendo con i pacchi alimentari ed altre iniziative le associazioni che operano sul territorio: Croce Rossa, la Caritas, la San Vincenzo de Paoli e la Croce Oro che ringrazio di cuore.”

Ma ecco come richiedere il contributo: possono presentare domanda i cittadini residenti nel comune di Pitigliano, con Isee in corso di validità non superiore ai 10mila euro. È necessario compilare lo specifico modulo di domanda pubblicato con il bando e allegare il certificato Isee e la copia del documento di identità del dichiarante. La domanda dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il 31 dicembre 2022 inviandola tramite Pec a comune.pitigliano@postacert.toscana.it o consegnandola a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.comune.pitigliano.gr.it/index.php?T1=1&T2=1585

Info: 0564/ 616322 int.9, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì