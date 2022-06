Carlo Calenda ad Orbetello presenta il libro "La libertà che non libera"

Orbetello: Nella suggestiva sede dell' Antica Fattoria La Parrina ad Orbetello, rinomata sede di dibattiti sui temi di attualità che portano la vitalità del fervore intellettuale nel cuore della Maremma Toscana, il 25 Giugno alle ore 18:30, Carlo Calenda presenterà il suo terzo lavoro letterario "La libertà che non libera-Riscoprire il valore del limite".

Dopo aver scritto due saggi, Orizzonti selvaggi (2018) e I mostri (2020), in questa occasione l'autore, leader e segretario di AZIONE, trarrà spunti di riflessione e di dibattito, con lettori e simpatizzanti, riflettendo sul valore perduto della libertà di fronte alla deriva individualistica della nostra società.

«A partire dagli anni ottanta - dice - l’unico perno della nostra civiltà è diventato l’individuo e la sua ricerca di illimitata libertà e di crescente appagamento materiale. Il Covid-19 e la guerra in Ucraina ci obbligano ad un repentino cambiamento di prospettiva. Ma i segnali di fragilità etica dell’Occidente erano già visibili da molti anni: la confusione tra desideri e diritti; la politica ridotta a mutevole stile di consumo; la cancellazione della storia e dunque dell’identità; l’assenza di moderazione in tanti campi dell’agire pubblico e privato; il rifiuto dei valori della competenza, dell’autorità e dell’educazione formale; la difficoltà ad accettare le categorie morali di obbligo, dovere e gerarchia. Si è diffusa una cultura che nega il valore del limite. Abbiamo bisogno di ristabilire dei limiti, anche per essere felici come individui».