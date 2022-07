Caritas, raccolta San Lorenzo: 'Già accolti 800 km di generi alimentari'

Grosseto - Poco dopo le 15 di questo pomeriggio le scatole già riempite e stoccate nel magazzino di via Pisa hanno permesso di ritirare già oltre 800 chili di generi a lunga conservazione per sostenere il quotidiano servizio della Bottega della solidarietà con cui la Chiesa di Grosseto, per mezzo di Caritas, sostiene circa 120 famiglie.







È il risultato parziale della prima giornata della Raccolta di San Lorenzo, l’iniziativa di carità giunta all’ottava edizione. Un’iniziativa pensata dalla diocesi di Grosseto come segno concreto per riaffermare il legame con la figura di Lorenzo, il giovane martire Cristiano dei primi secoli del cristianesimo, che indicò nei poveri l’unico tesoro della Chiesa.

Da questa mattina oltre trenta volontari di tutte le età si stanno alternando nei tre supermercati Coop di via Emilia, via Inghilterra e Marema’ per coinvolgere coloro che fanno la spesa nel donare prodotti a lunga conservazione. Questa mattina la responsabile della Bottega della solidarietà, Loredana Sauna, ha visitato i tre supermercati per ringraziare i volontari e i direttori dei punti vendita, ai quali - come ogni anno - viene consegnato un piccolo segno come gesto di gratitudine per la collaborazione. A mezzogiorno il vicario generale della Diocesi, don Paolo Gentili, il direttore di Caritas Don Enzo Capitani e l’assessore comunale alla politiche sociali Sarà Minozzi hanno fatto il punto e salutato i volontari al centro commerciale Marema’.





“Ogni anno è sempre una sfida e una soddisfazione - commenta don Enzo Capitani - Una sfida perché, inutile nasconderselo, cresce il numero dei no che i volontari si sentono rispondere. Non c’è da scandalizzarsi ma da prendere atto che il disagio sociale, unito alle paure sta dilagando nella nostra società. Ma ci sono anche tanti segnali di disponibilità che si traducono in ciò che viene donato. Diciamo grazie per i no, perché sono una lezione di umiltà, e grazie per i tanti si concreti che come le gocce gonfiano il mare della carità di cui c’è bisogno. Grazie ai volontari, ai punti vendita, a chiunque dona il suo tempo per questa iniziativa che in otto anni è cresciuta tanto”. Sabato prossimo, 6 agosto, la seconda giornata della Raccolta, nei supermercati Conad di via Clodia, via Senegal, via Scansanese e Aurelia Antica.