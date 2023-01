Cultura & spettacolo Capodanno in musica con il concerto dell'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto 3 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Grande entusiasmo al Teatro Moderno per il consueto e riuscito Concerto di Capodanno della Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta da Andrea Colombini; il teatro, quasi interamente gremito di persone, ha sorretto ed apprezzato per due ore lo spettacolo organizzato dal prestigioso Ensemble grossetano che si appresta a tenere la Stagione 2023 in Città con più di venti produzioni. Particolarmente applauditi le soprano Rachel Stellacci e Deborah Vincenti e le Scots Guards che con le loro abilità vocali (soprani) e colori e folk britannico (Guardie Scozzesi) hanno letteralmente allietato il pubblico in visibilio. Mattatore della serata il direttore Andrea Colombini che con la sua energia e verve ha saputo coinvolgere il pubblico fino alla declamazione a gran voce dell’Inno di Italia di tutti gli spettatori.

