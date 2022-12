Attualità Capodanno a Follonica: ecco il programma della festa in piazza Sivieri 17 dicembre 2022

Redazione A partire dalle 22.30 si alterneranno sul palco della piazza dj, vocalist e live performers

Follonica: Il capodanno 2023 di Follonica si festeggia in piazza Sivieri, con dj, vocalist e live performers a partire dalle 22.30 del 31 dicembre, a ingresso gratuito. L'evento è organizzato per il Comune di Follonica dalla società Leg Emotion Group. I protagonisti di piazza Sivieri saranno i dj Luca Guerrieri e Thomas Neville, i musicisti Andrea Gozzi e Gabriele Bazz e il vocalist Lorenzo della Volpe. I protagonisti: Il dj producer Luca Guerrieri vive a Follonica e lavora nel suo Double Vision Studio. Il suo lavoro attraversa tutti o quasi i diversi generi di musica elettronica. In Italia si è esibito in molti dei locali di riferimento, mentre nel mondo ha fatto ballare top club come Privilege (Ibiza), Sankeys (Ibiza), Cielo (Dubai), Carrusel Club (Sofia). Thomas Neville è un dj di musica elettronica che ha lavorato con numerosi locali del territorio. Gabriele Bazz è un batterista e un percussionista, turnista in collaborazioni internazionali. Andrea Gozzi è musicista e musicologo. Ricercatore al centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale di Firenze, docente universitario e fondatore di Mezzo Forte, la società specializzata in realtà aumentata sonora. Lorenzo della Volpe, in arte Lorenz, è un artista e un vocalist italiano, presente da diversi anni nei locali più famosi di tutta la Toscana e non solo. Dallo scorso anno, Lorenz è il frontman del Tartana.

