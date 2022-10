Capalbio, il Comune assume a tempo indeterminato

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro domenica 27 novembre



Capalbio: È stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di un istruttore amministrativo (categoria C1) a tempo pieno e indeterminato. “Con quest’ultima assunzione – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – completiamo il procedimento di potenziamento del personale del nostro Comune. Abbiamo voluto fin dal principio rafforzare con nuove professionalità l’amministrazione capalbiese, consapevoli dell’importanza di fornire sempre più servizi e in maniera più celere. Auspichiamo, anche in questo caso, nel ricevimento di tante e valide candidature”. La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Capalbio entro domenica 27 novembre 2022.

Per conoscere i requisiti e le modalità di presentazione della domanda è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio.