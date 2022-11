Attualità Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 29 novembre 28 novembre 2022

28 novembre 2022 105

105

Redazione Capalbio: E' convocato il Consiglio comunale per martedì 29 novembre alle 14:30. All’ordine del giorno anche l’adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. È stato convocato il Consiglio comunale per martedì 29 novembre, alle ore 14.30. All’ordine del giorno, tra le varie questioni che saranno affrontate, ci sarà l’adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico, la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, la modifica allo statuto di Fondazione Capalbio e l’approvazione del progetto Pnrr Cup. La diretta del Consiglio potrà essere seguita anche sul canale del Comune: Comune di Capalbio - YouTube.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 29 novembre Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 29 novembre 2022-11-28T18:00:00+01:00 127 it Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 29 novembre PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Consiglio-comunale-di-Capalbio.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Consiglio-comunale-di-Capalbio.jpg Maremma News Capalbio, Mon, 28 Nov 2022 18:00:00 GMT