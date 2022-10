Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 13 ottobre 10 ottobre 2022

Redazione All’ordine del giorno anche la variazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024

Capalbio: È convocato il Consiglio comunale di Capalbio per giovedì 13 ottobre, alle ore 14.30. All’ordine del giorno, tra le varie questioni che saranno affrontate, ci sarà la variazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, l’approvazione della convenzione per la gestione del verde pubblico, la modifica del tracciato della strada vicinale che collega Capalbio con Pitigliano, la variante al regolamento urbanistico per l’approvazione del progetto relativo all’esecuzione della “messa in sicurezza della strada Torba Mare e Del Ponte sul canale della Tagliata” e della “strada Origlio e Del Ponte sul fosso dei Cavalleggeri e l’adozione della variante normativa relativa all’area museale del Giardino dei Tarocchi. La diretta del Consiglio potrà essere seguita anche sul canale del Comune: Comune di Capalbio - YouTube.

