Capalbio, boom di turisti: obiettivo incremento oltre il 5% rispetto al 2021

I dati ufficiali provvisori delle presenze turistiche evidenziano una crescita sensibile nel territorio comunale



Capalbio: Un risultato straordinario è quello che evidenziano i dati ufficiali delle presenze turistiche del 2022 nel comune di Capalbio. I numeri, destinati ad aumentare vista l’assenza nel conteggio dei mesi di settembre e ottobre e l’incompletezza di quelli di agosto, raccontano una crescita sensibile, rispetto all’anno precedente, capace di generare benefici economici a tutto il tessuto economico dell’area. “Una stagione turistica davvero brillante – esulta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio -. I dati ufficiali provvisori ad oggi forniti per i turisti, registrati nel complesso delle nostre strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, restituiscono un segno positivo di tutto rispetto, nonostante manchino i mesi di settembre e di ottobre”.

I numeri forniti dagli uffici competenti raccontano di un incremento del 4% rispetto allo scorso anno per le presenze dei turisti italiani e una crescita del 6,06% per i turisti stranieri; il totale, invece, delle presenze in tutte le strutture alberghiere del comune ammonta ad una crescita del 4,25%. “Siamo coscienti – continua Gianfranco Chelini – che il turismo rappresenti il settore centrale nell’economia capalbiese non solo per le strutture alberghiere, ma anche per i servizi ad esse collegate come la ristorazione, i trasporti, le attività balneari e il commercio. Esprimo dunque grande soddisfazione, certo che a dicembre la performance delle presenze sarà superiore al 5% rispetto allo scorso anno”.

Un ottimo risultato, destinato a crescere nelle prossime settimane, che però deve fungere da punto di partenza. “Questo importantissimo risultato deve farci continuare su questa strada, senza abbassare la guardia, aumentando ancora di più l’attenzione verso la manutenzione e la cura del territorio, il decoro urbano e i servizi dedicati (penso alla stagione culturale capalbiese) e quanto altro possa riuscire ad incrementare ancora di più il dato ad oggi molto lusinghiero”.

--