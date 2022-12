"Canto di Natale". Racconto in musica sullo spirito di Natale

Mercoledì 21 dicembre ore 21.15 a Montiano, nella Chiesa di San Giovanni Battista Luca Pierini e il Charles Dickens Trio nel "Canto di Natale"



Montiano: Mercoledì 21 dicembre a Montiano, nella Chiesa di San Giovanni Battista, va in scena "Canto di Natale. Racconto in musica sullo spirito del Natale”, divertente riduzione teatrale per attore e trio swing di "A Christmas Carol", uno dei racconti più famosi di Charles Dickens e in assoluto forse il titolo sul Natale più famoso e commovente, indagine sempre attuale sui sentimenti umani e in particolare sull'incapacità dell'uomo di apprezzare e ricercare i più semplici ma fondamentali valori della vita. Nell'Inghilterra vittoriana lo stesso Dickens era solito leggere il suo racconto a piccole assemblee di parenti ed amici nel periodo natalizio.

L'attore Luca Pierini ed il Charles Dickens Trio ne forniscono una versione scoppiettante ed anticonvenzionale. Luca Pierini rievoca la vicenda del vecchio Ebenezer Scrooge (che fra l'altro ispirò Walt Disney per il personaggio di Paperon de' Paperoni) accompagnato da un trio swing (Carla Baldini, canto; Sergio Corbini, pianoforte e Flavio Timpanaro, contrabbasso) che reinterpreta con eleganza e swing pagine di musica tradizionale legata al Natale (da White Christmas a Silent Night, da Jingle Bell Rock a Santa Claus is coming to town). La grande forza del racconto ed il perfetto contrappunto fra parola e musica danno vita ad uno spettacolo raffinato e coinvolgente, ideale per immergersi nell'atmosfera e nello spirito del Natale. Lo spettacolo è nel cartellone natalizio del Comune di Magliano in Toscana; ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, inizio alle 21.15.

Interpreti: Luca Pierini (Scrooge, Marley, Bob Cratchit, narratore); Charles Dickens Trio formato da Carla Baldini (canto e percussioni), Sergio Corbini (pianoforte), Flavio Timpanaro (contrabbasso)