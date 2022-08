Cantina di Pitigliano, degustazione sotto la Fortezza Orsini

L’evento inizierà alle ore 18:30 e sarà gratuito e aperto a tutti



Pitigliano: Venerdì 5 agosto la Cantina di Pitigliano organizza una degustazione/aperitivo in Piazza della Repubblica, ai piedi del Castello Orsini per presentare alcune novità aziendali, vini appena andati in produzione o prossimi all’uscita sul mercato. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Moreno Felici, è aperta a tutti, in particolar modo agli operatori turistici quali ristoratori e attività ricettive del territorio, ai soci della Cantina e ai semplici turisti che si potranno fermare ad assaggiare un calice di vino.

Nella serata saranno presenti alcuni vini della nuova linea dedicata al territorio che portano i nomi delle vie cave e altre novità aziendali.

“Siamo orgogliosi di poter presentare al pubblico questi nuovi prodotti della Cantina - commenta il presidente Moreno Felici - e di farlo all’interno del calendario eventi dell’estate pitiglianese. Sarà un’occasione in più per farsi conoscere anche dai numerosi turisti che in questo periodo si trovano a Pitigliano e per identificarsi con il nostro paese e con il territorio”.