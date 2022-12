Sport Campionato under 15 femminile, sconfitta per le grossetane 5 dicembre 2022

Redazione U.s. Grosseto 1912 – Carrarese 1-10

Grosseto: La Carrarese si dimostra squadra che occupa meritatamente la seconda posizione in classifica dietro alla corazzata Fiorentina. La stessa Fiorentina giocherà contro le giovani grossetana il prossimo 7 gennaio al centro sportivo di Roselle.



Le ragazze di Carrara partono alla grande e, vanno in goal alla prima azione di gioco. Il primo tempo si chiude si chiude sul punteggio di 4 a 0 per le ospiti. Nel secondo tempo continua la supremazia territoriale e tecnica della Carrarese che arrotonda il punteggio portandosi sul 7 a 0. Nel terzo tempo reazione del Grifone che va in rete con Festelli, che sigla il goal della bandiera. Per la Carrarese nel terzo tempo altri tre realizzazioni che fissano il risultato finale sullo 10 a 1.

