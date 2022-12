Campionati nazionali Judo-CSEN buoni risultati per il Sakura

Grosseto: Il fine settimana 3 e 4 dicembre si sono svolti a Follonica i Campionati Nazionali CSEN, dove gli atleti del Judo Grosseto Sakura in collaborazione con la palestra Judo Albinia del maestro Aveliano Bettolini, hanno ottenuto degli ottimi risultati; nella categoria Ragazzi hanno partecipato classificandosi al 1 posto Mazzetti Michael, Chipa Caterina, 2 classificati Pitel Maxim, Bularga Alessandro, Di Guardo Miryam, 3 posto per Piatto Alessandra; nella categoria Esordienti A al 1 posto si è qualificato Glutnic Nicola, 3 posto per Jimenez Samuel; nella categoria Esordienti B al 2 posto si è qualificata Fuligni Sofia, 7 posto per Sprinceana Dimitrie, 9 posto per Cirlan Manuel, ottima prestazione anche per Foiu Eduardo. Nella Giornata di domenica hanno partecipato nella categoria Cadetti classificandosi al 5 posto De Gregorio Riccardo e nella categoria Under 23 si classifica al 9 posto l'atleta Petcoglo Semion, buona gara anche per l'atleta Pogorelli Gianluca.



I Maestri Gino Peccianti e Mauro Galeotti, l'allenatore Stefano Mazzetti e Battaglia Giovanni, si congratulano con tutti gli atleti per la bella gara volta.