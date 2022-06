Campionati Danza sportiva, conferme per gli atleti della ASD Rosso Amaranto

Grosseto: Si sono svolti dal 2 al 5 giugno i Campionati Italiani di danza sportiva ANMB, al Teatro 1 di Cinecittà world, per le Danze Standard e Danze Latino americane, nella quale si sono contraddistinti i piccoli atleti della ASD Rosso Amaranto, aggiudicandosi ben 2 titoli italiani, infatti conquistano il titolo di campioni Italiani nella Cat. Under 16 terzo livello e under 16 open terzo livello gli atleti Samuele Batistini e Viola Lorenzi. Un’altro titolo di campione italiano viene aggiudicato nella categoria under 12 show dance dall’atleta Giulio Viggiani, Inoltre nelle danze latino americane, nello specifico nelle categorie riguardanti la disciplina dei solo latin, raggiungono semifinali, finali e podi gli atleti Giulio Viggiani, Matilde Stanghellini, Sofia Calvigioni Peruzzi e Anita Volpi; il titolo di vicecampione italiano va a Sandro Fiorini, nella categoria 51/60 pro-am danze standard Open Bronze.

Grande é la soddisfazione dei Maestri della ASD Rosso Amaranto Chiara Cassai e Michael Bruni, per i risultati ottenuti con i loro allievi, confermando che con la professionalità, il lavoro e l’impegno di tutti, genitori compresi, si possono raggiungere questi fantastici risultati. Già da adesso i piccoli campioni e i loro Maestri sono al lavoro per i prossimi impegni con altri piccoli e grandi atleti dell’associazione per le sfide che li attendono.