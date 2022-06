Campi estivi: aperte le iscrizioni per i bambini tra i 3 e i 6 anni

Per la fascia tra i 6 e i 14 anni è possibile richiedere un contributo economico per la frequenza dei centri estivi



Capalbio: Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi del Comune di Capalbio per il periodo che andrà dal 4 luglio al 3 settembre, per i bambini con un’età compresa tra i 3 e i 6 anni. “Anche quest’anno – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – la nostra Amministrazione ha voluto confermare un servizio molto importante per le famiglie. In questo modo non solo i bambini potranno vivere delle giornate in compagnia ed immersi nel divertimento, ma forniamo un aiuto concreto alle famiglie, soprattutto nel periodo in cui le scuole sono chiuse per l’estate”. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 di venerdì 8 luglio.

È stato, inoltre, pubblicato l’avviso per l’assegnazione del contributo per la frequenza dei centri estivi per i bambini e i ragazzi con un’età compresa tra i 6 e i 14 anni. “La volontà – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega alla Scuola – è quella di fornire un servizio per i giovanissimi. La nostra Amministrazione, infatti, ha stanziato 30mila euro per supportare l’iniziativa, a dimostrazione che crediamo fermamente nella bontà del servizio dei centri e nel sostegno dei nuclei familiari”. La domanda per il contributo dovrà essere presentata entro le ore 12 di domenica 10 luglio. Per conoscere tutte le informazioni sulle modalità e tempistiche per l’iscrizione ai campi estivi o per la domanda relativa al contributo economico è possibile consultare il sito del Comune di Capalbio