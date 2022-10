Cronaca Campagnatico: "Respinto il ricorso sull'azione popolare, il Sindaco resta in carica" 28 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale (estensore dott. Amedeo Russo - Presidente dott.ssa Claudia Frosini - terzo componente dott. Valerio Medaglia), nella camera di consiglio del 20 ottobre scorso ha rigettato il ricorso proposto da Grisanti Emma, Rigati Paolo e Tronconi Luca, contro il sindaco di Campagnatico Elismo Pesucci, ritenendolo infondato, sia per motivi di rito che per tutte le questioni di merito avanzate.

"Il caso: - dice una nota della lista Elismo Pesucci Sindaco - i tre cittadini avevano proposto azione popolare lamentando la presunta incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità di Elismo Pesucci alla carica di sindaco del Comune di Campagnatico assunta a seguito della vittoria alle elezioni amministrative dello scorso giugno. Dopo una partenza claudicante in cui i tre cittadini si erano determinati ad adire il tribunale senzal'assistenza di un difensore, vista la malaparata, avevano poi decidendo di investire su una difesa tecnica. A nulla è però servito lo sforzo dei tre promotori di dare sostegno ad una tesi inconsistente, bocciata sotto tutti i profili dal Tribunale di Grosseto: il ricorso è stato ritenuto inammissibile, ma anche volendo prescindere da tale preliminare questione, è stato giudicato infondato nel merito (per gli approfondimenti, si allega il testo dell'ordinanza pubblicata il 28.10.2022). Pesucci resta quindi a pieno titolo al timone dell'amministrazione del Comune di Campagnatico, legittimato dalla sua popolazione che lo ha preferito al sindaco uscente Grisanti e confermato dalla pronuncia giudiziale. Ancora una volta è stata premiata la costante e imperturbabile fiducia nella Giustizia, dinanzi alla quale il Pesucci ha sempre trovato conforto e soddisfazione, uscendo sempre "a riveder le stelle". E' stata premiata la trasparenza e la cristallina condotta di un uomo che ha dedicato e dedica la propria vita alle istituzione e alla propria comunità, con un impegno che non è mai venuto meno e che anzi si rafforza nelle difficoltà", termina la nota. Seguici





