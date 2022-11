Camera Commercio: “La riforma della mediazione civile e commerciale”

Un webinar di approfondimento della Camera di commercio ha fatto luce sulle recenti modifiche alla normativa



Grosseto: L’organismo di mediazione del Centro studi e servizi, Azienda speciale della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, ha organizzato lo scorso 21 novembre un webinar di approfondimento su “La riforma della mediazione civile e commerciale”, per illustrare le ultime novità in materia, alla luce delle recenti modifiche legislative.

Il Decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 ha introdotto infatti alcune modifiche sostanziali al procedimento di mediazione, che si applicheranno a decorrere dal 30 giugno 2023. Tenuto conto della attualità del tema trattato, il webinar ha suscitato un notevole interesse tra i professionisti del settore, offrendo un momento di formazione e confronto sulla normativa di prossima attuazione. Sono intervenuti al webinar in qualità di relatori il Prof. Avv. Marco Marinaro e la Prof.ssa Avv. Giuliana Romualdi, eccellenze nel campo delle Alternative Dispute Resolution - ADR, metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Il Prof. Avv. Marco Marinaro è docente di "Giustizia sostenibile" e ADR e coordinatore della "Clinica legale ADR" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università LUISS Guido Carli di Roma e componente del Gruppo di lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche in materia di procedure di mediazione e negoziazione assistita, nonché in materia di arbitrato istituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

La Prof.ssa Avv. Giuliana Romualdi è avvocato e docente in materia di procedure stragiudiziali. Autrice di numerose pubblicazioni in materia di mediazione e arbitrato, è coordinatrice per il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena del Progetto "Per una giustizia giusta: innovazione ed efficenza negli uffici giudiziari- Giustizia Agile " presso i Tribunali di Arezzo, Grosseto e Siena.

Molto positivo il riscontro degli oltre cento partecipanti tra avvocati e commercialisti di tutta Italia, che hanno apprezzato l’alto livello dell’evento formativo, organizzato gratuitamente dal Centro studi e servizi della Cciaa. L’Ente camerale, anche attraverso la sua Azienda speciale, è impegnato da anni nella diffusione e promozione degli strumenti di giustizia alternativa e offre assistenza a cittadini e imprese per intraprendere con sicurezza la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La registrazione degli interventi dei relatori è disponibile sul sito camerale al seguente link: https://www.lg.camcom.it/pagina2652_materiali-digitali.html

Per informazioni sul servizio di mediazione è possibile rivolgersi alla segreteria dell’organismo di mediazione ai seguenti recapiti: 0564 430.275/281, mail mediazione.css@lg.camcom.it - mediazione.css@legalmail.it o consultare la pagina del sito: https://www.lg.camcom.it/pagina1732_mediazione-e-conciliazione.html