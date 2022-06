Camera di Commercio, in arrivo il Bando Contributi. Vedi quali

Grosseto: La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno presenta un bando che offre 50 mila euro di contributi per la copertura dei costi della composizione negoziata delle crisi d’impresa alle PMI delle province di Grosseto e Livorno. A fronte di un aumento delle imprese in difficoltà, nel 2021 è cambiato profondamente l’approccio alla gestione delle crisi economiche dell’impresa. E’ stato infatti introdotto dal DL 118/2021 un nuovo istituto che ha l’intento di risolvere la crisi prima di arrivare ad un punto irreparabile: la composizione negoziata della crisi d’impresa.

Con questo meccanismo, azionabile su base volontaria avvalendosi di una piattaforma online, l’impresa viene affiancata da un esperto terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa. Per favorire la diffusione di questo nuovo strumento e, di conseguenza, della consapevolezza che prevenire le crisi d’impresa salvaguarda l’impresa ma anche il sistema economico dalle conseguenze più gravi, la Camera di Commercio presenta un bando destinato a coprire parte dei costi legati al ruolo svolto dall’esperto nella composizione negoziata. L’entrata in vigore del nuovo sistema della composizione negoziata rappresenta infatti un significativo segnale di modernità rispetto alle tradizionali soluzioni di gestioni delle crisi basate sulla realizzazione delle garanzie patrimoniali. Il Bando prevede l’erogazione di un voucher a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 4 mila euro, riguardanti il compenso per la prestazione effettuata per il servizio di composizione negoziata dagli esperti nominati dalla Commissione Regionale ai sensi dell’art. 3 del DL 118/2021, ovvero dal Segretario Generale per le imprese sotto soglia ai sensi dell’art. 17 del DL 118/2021. Le risorse stanziate dalla Camera di commercio ammontano complessivamente a 50 mila euro.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi di Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore all’indirizzo e-mail: alessandro.bartoli@lg.camcom.it