Calcio viterbese: La Vigor Acquapendente schiaccia Proceno

Acquapendente: Abbondante 7 in pagella a mò di due vittorie ed una sconfitta per il sabato aquesiano pre-Halloween. Squadra copertina la ASD Polisportiva Vigor Acquapendente di Mister Marco De Luca che nel Campionato di Seconda Categoria maramaldeggia sul terreno del gioco dell’ASD Proceno: 4-0 con tripletta di Christian Pecci e rete singola di Ivan Saraceno.

Domenica 6 Novembre alle ore 11.00 trasferta sul terreno di gioco di una SSD Aurora Querciaiola srl sconfitta per 2-0 sul terreno di gioco dell’ASD Castiglione calcio. Risponde da par suo nello stesso Campionato la Virtus di coach Massimo Robustelli: 4-1 casalingo all’SSD Calcio Tuscia srl (in rete Riccardo Paoletti, Giacomo Bedini, Ibrahim Baba, Damiano Sartucci). Sabato 5 Novembre ancora gara casalinga contro un ASD Proceno ancora annoverabile tra le formazioni a 0 punti.

In terza Categoria, infine, ASSD Torrese di Mister Franco Bacchi sconfitta a domicilio per 4-3 dall’Asd Polisportiva Farnese (doppietta di Paolo Wanda e rete singola di Sy Joseph). Sabato 5 Novembre alle ore 14.30 trasferta sul manto in erba di San Giovanni in Tuscia al cospetto di una ASD United Alta Tuscia che ha impattato a domicilio per 2-2 con l’ASD Tuscia United.