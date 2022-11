Calcio, Us Grosseto allarga organigramma societario

Grosseto: L'U.s. Grosseto 1912 ha comunicato che sono entrati a fare parte dell'organigramma societario, Gianluca Piola e Giancarlo Grechi come collaboratori. Legale della società è stato nominato Marco Biondi. Il “Patron” Gianni Lamioni a nome di tutto l 'U.s. Grosseto 1912, esprime i suoi ringraziamenti nei confronti di tre professionisti, che svolgevano le funzioni di sindaci revisori nel periodo in cui la squadra militava in Lega Pro e che hanno rinunciato ai loro compensi maturati in quel periodo per il bene e la passione che hanno sempre avuto nei confronti della società biancorossa.

I tre professionisti sono il dott. Lorenzo Picchiotti, il rag. Claudio Innocenti Periccioli e il dott. Francesco Del Mazza. Sono pervenute in questi i giorni varie richieste di pagamenti non suffragate da nessuno rapporto contrattuale formale nei confronti dell'U.s. Grosseto 1912. La società ha dato mandato all'avvocato Marco Biondi per contestare e agire legalmente verso chi vanta crediti, senza averne nessun titolo.