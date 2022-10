Calcio UISP: Montemazzano conquista la Coppa dei Campioni

Grosseto: Il Montemazzano conquista la finalissima della prima Coppa dei Campioni Uisp, superando l'Argentario per 4-2.



Gran bella partita, soprattutto nel primo tempo con la squadra piombinese che ha schiacciato l'Argentario di Alocci mettendo in mostra un bel gioco, veloce soprattutto nelle ripartenze. Andato in vantaggio al 13’' con Gabbricci, la banda di Mirko Martelloni, ha raddoppiato dopo appena due minuti, al 15' per merito di Cicconi, mettendo in giaccio il risultato.

L'Argentario ha avuto una timida reazione e prima del riposo, subiva la terza rete per merito di Cicconi, al 32' e soltanto nel finale, la squadra di Alocci, riusciva ad andare in gol con Amaddio, al 38’.

Nella ripresa la musica non cambia ed è il Montemazzano a realizzare il poker con un gol di Chierchini al 23’, più tardi al 27’ riduceva le distanze l’Argentario con Della M onaca-



La partita fila liscia fino alla conclusione con il Montemazzano che firma questo successo nella prima edizione della Coppa dei Campioni Uisp.



Grande festa al termine con il Montemazzano che festeggia e riceva l’ambito premio dal Presidente della Uisp, Sergio Perugini e dal Presidente della Lega Calcio, Francesco Luzzetti.







MONTERMAZZANO: Cocco, Bientinesi, Cassola, Cicconi, Lunardi, Persico, Becherini, Gabbricci, Bartolozzi, Bertini. A disposizione: Cecchi, Galeazzi, Bassi, Margì, Lubrano, Cantini, Chierchini, Cappellini, Marraffino. Allenatore Mirko Martelloni

ARGENTARIO: Rosi, Ceres, Ferraro, Alocci, Zanetti, Amaddio, Terramoccia, Schiano, Rosalba, Della Monaca, Venanzi. A disposizione: Di Roberto, Busonero, Podestà, Coccoluto F., Cannoni, Coccoluto A., Bottillo, Rosi, Amato. Allenatore Doriano Alocci

ARBITRO: Nerozzi

ASSISTENTI: Capodimonte - Locantore

RETI: nel 1° Tempo al 13’ Gabbricci, al 15’ e 32’ Cicconi, al 38’ Ammadio. Nella ripresa al 23’ Chierchini e al 27’ Della Monaca.