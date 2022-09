Calcio Uisp, ecco i programmi della stagione agonistica

Play off campionato e Coppe. Varati i programmi della prossima stagione agonistica alla presenza di capitani e responsabili della società, con la coordinazione del responsabile Francesco Luzzetti. La Coppa inizia il 7 ottobre.

Grosseto: Nella sede provinciale della Uisp, si è svolta una riunione coordinata dal responsabile Francesco Luzzetti, alla presenza delle società partecipanti, con capitani e dirigenti, nel corso della quale è stato esposto il regolamento relativo al campionato di calcio a 11 e quindi delle Coppe.



Il campionato è stato diviso con i play off, nord e sud.

Le prime quattro di ogni girone disputeranno i play off ad incrocio:

girone Sud 1 - girone Nord 4

girone Nord 1 - girone Sud 3

girone Sud 2 - girone Nord 3

girone Nord 2 - girone Sud 4

Le partite di andata il 17 di aprile, il ritorno il 24 di aprile. Semifinali in casa delle meglio classificate in campionato martedì 2 maggio. La finalissima lunedì 8 maggio in campo neutro.

Tutte le gare, sia di coppa che di play off, con svolgimento di andata e ritorno. Le reti segnate in trasferta non hanno valore doppio.

Va ricordato che le date di qualificazione possono essere variate a seconda del giorno scelto dalla squadra di casa in campionato (venerdì, sabato e lunedì).





REGOLAMENTO COPPE

Alla prima fase tutte le squadre partecipano alla Coppa 1 con i gironi di 4 squadre ciascuno con gare di andata e ritorno. Le prime due classificate per ogni girone continuano nella coppa cat.1 “Big”, le altre due parteciperanno alla coppa cat.2 “Cherubini”.

SECONDO TURNO CON GARE DI ANDATA A RITORNO

COPPA CAT 1 (andata 9 gennaio- ritorno 16 gennaio)

1- 2.Girone B - 1. Girone B

2 - 2.Girone A -1. Girone B

3 - 2.Girone C -1. Girone D

4 - 2.Girone D -1. Girone C

COPPA CAT 2 (andata 9 gennaio-ritorno 16 gennaio)

1- 4.Girone B - 3. Girone A

2- 4.Girone A - 3. Girone B

4- 4.Girone C - 3. Girone D

SEMIFINALI CAT 1 e CAT 2 GARE DI ANDATA E RITORNO

Date e accoppiamenti simili a Cat 1 e Cat 2.

Lunedì 13 marzo - Giovedì 6 aprile

Girone 1 - Girone 3, andata 13 marzo, ritorno 6 aprile

Girone 2 - Girone 4, andata 13 marzo, ritorno 6 aprile

Finale categoria Cat 1 e Cat 2, giovedì 27 aprile, venerdì 28 aprile.