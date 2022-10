Calcio: Tecnici della Società gigliata fanno visita all'Invictasauro

Grosseto: La Asd Invictasauro, nell'ottica della affiliazione con la ACF Fiorentina, ha visto la visita dei tecnici della Società gigliata, i quali hanno lavorato con la categoria degli Esordienti, per illustrare la metodologia in corso nel settore giovanile Viola . Al termine con i tecnici presenti, vi è stato un confronto per approfondire l'argomento.

L'appuntamento è stato dato al prossimo incontro tecnico che sarà riservato ad un'altra categoria della Scuola Calcio. Sempre nel contesto della suddetta affiliazione, il giorno 25 ottobre , vi sarà un interessante incontro sulla piattaforma Webex sul tema: Il progetto lavori individuali in Fiorentina & la valutazione con il metodo TIPSS, con i relatori Simone Pastorello, Mirko Mazzantini e Giovanni Giovanruscio,