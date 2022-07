Calcio Serie A, la Fiorentina ha fatto poker

Dopo Mandragora, Gollini e Jovic arriva anche Dodò. Quattro acquisti per mister Italiano alla vigilia della partenza per Moena. I viola in Val di Fassa dal 10 al 24 luglio.



Firenze: La Fiorentina di Rocco Commisso e di Vincenzo Italiano, è partita con il piede giusto, una campagna acquisti a dir poco stellare e non ancora finita, con gli arrivi di Jovic, Gollini, Mandragora ed in ultima quello di Dodò.



La campagna acquisti non è ancora finita, ma tra pochi giorni, il 10 di luglio, la banda viola partirà per il ritiro estivo in Val di Fassa che terminerà il giorno 24 luglio.

Seguiremo la preparazione di giorno in giorno, sino alle prime amichevoli, per arrivare al via del campionato con la partita interna con la Cremonese ed al debutto in Conference il cui sorteggio arriverà il giorno 2 agosto 2022.

Grande entusiasmo a Firenze per questa nuova Fiorentina che torna in Europa con la gran voglia di fare bene e ci sono tutti i presupposti. La campagna acquisti non è finita e va avanti per gli ultimi ritocchi. Sicuramente felice mister Vincenzo Italiano e la dirigenza tutta con in testa patron Rocco Commisso.