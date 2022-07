Calcio serie A: ‘Accoglienza stellare per Jovic e Gollini a Firenze’

Già alle 8 del mattino i tifosi fiorentini sono accorsi a Peretola per festeggiare i nuovi acquisti viola- In giornata hanno passato le visite mediche, poi firmato il contratto i due atleti hanno raggiunto Coverciano.



Firenze: Grande entusiasmo dei tifosi per l'arrivo di Luka Jovic. Migliaia di tifosi all'aeroporto di Peretola già alle otto del mattino pronti ad accogliere il neo acquisto al suo arrivo. Stesso entusiasmo anche per l’accoglienza presentata per Gollini, un vero e proprio ritorno a casa.



“E' un onore far parte della Fiorentina” queste le prime parole dette dall'ex centravanti del Real Madrid. Grande soddisfazione anche da parte di Jo Barone “Super contenti di aver qui” sono state le parole espresse dal direttore generale della Fiorentina. L'entusiasmo per Jovic è proseguito da parte dei fans anche quando il giocatore si è presentato alle visite mediche e quindi quando ha raggiunto la sede della società viola per la firma del contratto che lo lega alla Fiorentina per due anni, con la possibilità che il rapporto possa allungarsi.

Contento del suo ritorno a Firenze anche Gollini che ha detto “Finalmente mi sono legato un sassolino”. Successivamente Gollini e Jovic hanno raggiunto Coverciano dove sono stati accolti da mister Vincenzo Italiano dove la Fiorentina sta ultimando la preparazione in vista della partenza per Moena che avverrà nella giornata di domani, domenica 10 luglio. La squadra starà in ritiro fino al 24 di luglio.