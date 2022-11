Calcio Seconda Categoria, Vigor Acquapendente cala un poker alla Robur Tevere

Acquapendente: Poker Vigor utile principalmente ad allargare leggermente il vantaggio sul secondo posto (si passa da +2 a +3). Per la capolista è soprattutto la giornata di Baba Sidime che nel giro di sette minuti mette a segno una doppietta. Bomber Pecci sempre più prolifico (funziona sempre meglio il dialogo palla a terra con Ivan Saraceno che per l’occasione si materializza felicemente anche in zona goal. Novità dalla “cantera” locale la superprova di Mencio (diciassette minuti ma soprattutto un cross al bacio per Sidime nell’azione del primo dei due goal). Nella fase offensiva si esprimono tra reti, azioni da goal, intelaiatura gioco ben dodici manovre pericolose Poker Vigor utile soprattutto ad allargare minimamento il vantaggio sul secondo. Chi è andata a rete avrebbe potuto anche allargare il proprio score (per Pecci un palo e due occasioni a lato, su Saraceno e Sidime interventi decisivi di Cola). Seppur priva di cinque titolari e con Marchignani e Sabatini alle prese con brutti infortuni (per il primo solo dieci minuti per il secondo tutto il primo tempo), la Robur viene letteralmente trascinata dalla coppia Colonna-Buratti (il secondo colpisce un palo su punizione il primo si rende artefice di una percussione individuale di tutto rispetto e qualità a fine primo frazione. Con il crescere dei minuti prendono sempre più confidenza tattico-tecnica Lappa e Terzoili.



ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – ASD ROBUR TEVERE 4-0

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Tiberi, Galli (16° st Cannavacciolo), Bambini, Lanari (28° st Contadini), Del Prete, Emidi, Sidime, Parrino (25° st Mencio), Pecci, Saraceno, Marras

A DISPOSIZIONE: Wayas, Sulejmani, Daffeh

ALLENATORE: De Luca





ASD ROBUR TEVERE: Cola, Taschini, Rocchi, Lanzi, Amori, Colonna, Lappa. Mocini, Marchignani (10° pt Terzoli), Buratti, Sabatini (44° pt Quattrone)

A DISPOSIZIONE: Rastrello, Rossetti, Patrizi

VICEALLENATORE: Garotti





ARBITRO: Adrian Valeriu Hincu Comitato di Viterbo

MARCATORI: 18° Pecci (PVA), 37° st e 43° st Sidime (PVA), 45° Saraceno (PVA)

NOTE: Ammoniti 19° st Terzoli (ART), 39° st Mencio (PVA)