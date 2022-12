Calcio seconda categoria: tre punti importanti per Virtus Acquapendente

Acquapendente: Serafinelli consegna alla Virtus tre punti utili ad allontanarsi dalla zona pericolo. Spetta a lui al 18° a fasi trovare al limite dell’area per girare in rete una palla che attraversa le gambe di molti giocatori intasanti l’area prima di depositarsi alle spalle di Maico Alberelli. Lievita il gioco aquesiano anche nell’ennesimo week-end senza sei titolari. Solo l’intelligenza e l’attenzione del numero uno ospite nega gioie goal a Sartucci, Serafinelli, Baba, Del Segato. Non sfigura l’Onano seppur privo di bomber Zammarchi. Sale la qualità del gioco in fase offensiva facendo il doveroso rapporto con le ultime prestazioni. Manca ancora lucidità e concretezza in fase di realizzazione ad Onori, Ivan e Luigi Mancini, Fabbri, Burchielli. Al resto ci pensa sicurezza-Lauricella. Eccellente il lavoro di fascia di Bisti. Soprattutto quando si veste da suggeritore di cross.



ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE – ACD ONANO SPORT CALCIO 1-0

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Lauricella, Agostini (6° st Lucchi), Paoletti, Bigerna (41° st Pelosi), Bedini, Uderzo, Zannoni (20° st Madi), Serafinelli, Macalou (1° st Baba), Del Segato, Sartucci. A DISPOSIZIONE: Delli Campi, Gassama, Munteanu, Ronca, Sarti

ALLENATORE: Robustelli

ACD ONANO SPORT CALCIO: Maico Alberelli, Sabatini, Sonnini, Lanzi, Onori, Fabbri, Pala (16° st Illiano), Luigi Mancini, Bisti (25° st Burchielli), Ivan Mancini (5° st Daffeh), Daniele Granocchia. A DISPOSIZIONE: Gorelli, Matei, Sales, Riccardo Granocchia

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Stefano Alberelli in quanto il Tecnico Manucci squalificato

MARCATORI: 18° pt Serafinelli

NOTE: Ammoniti 36° pt Macalou (AVA), 43° pt Zannoni (AVA), 27° st Burchielli (AOSC), 46° Sabatini (AOSC)