Sport Calcio, per i tifosi autobus gratis in occasione della trasferta a Piancastagnaio 15 dicembre 2022

15 dicembre 2022 115

115

Redazione Grosseto: L'U.S. Grosseto comunica, come promesso nei giorni scorsi dal “Patron” Gianni Lamioni, di avere messo a disposizione gratuitamente l'autobus per i tifosi, che vorranno seguire i biancorossi nella trasferta di domenica prossima 18 dicembre contro la Pianese. Il costo dell'autobus sarà a totale carico della società grossetana. Il mezzo partirà alla ore 11,00 di domenica nei pressi del bar “Sport” di via Felsinia davanti allo stadio comunale Carlo Zecchini. La prenotazione è affidata al “Club Anno Zero”, come da accordi con l'U.s. Grosseto 1912. I referenti per la prenotazione sono Guido Borsetti al numero di telefono 328-9590208 e Giorgio Mangiapane al numero di telefono 347-6560068, oppure ritirando il tagliando direttamente al bar “Sport” di via Felsinia. Le prenotazioni sono disponibili a partire dalle ore 18,00 di giovedì 15 dicembre 2022. Si ricorda, che il biglietto, su disposizioni della società Pianese, si potrà acquistare direttamente il giorno della partita alla biglietteria dello stadio di Piancastagnaio.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Calcio, per i tifosi autobus gratis in occasione della trasferta a Piancastagnaio Calcio, per i tifosi autobus gratis in occasione della trasferta a Piancastagnaio 2022-12-15T14:30:00+01:00 182 it Il costo dell'autobus per la trasferta di domenica sarà a totale carico della società grossetana PT1M /media/images/pallone-calcio-3.jpg /media/images/thumbs/x600-pallone-calcio-3.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 15 Dec 2022 14:30:00 GMT