Sport Calcio, le indicazioni dalla Questura di Lucca per parcheggio tifosi 3 dicembre 2022

Redazione Grosseto: La Questura di Lucca ha individuato in Parco Aldo Moro ad Altopascio il parcheggio per i tifosi ospiti dell'U.S.Grosseto in occasione della partita di domani.

Sarà effettuato un servizio navetta andata e ritorno dal parcheggio allo Stadio con due bus da 30 posti. Via Fratelli Rosselli sarà chiusa al traffico, con rimozione forzata a partire dalle ore 11.00

Parco Aldo Moro, 4 https://maps.app.goo.gl/zeKX89c6zL6ks6JA8

