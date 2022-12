Calcio laziale, la Vigor sale in vetta alla classifica

Acquapendente: Micro-scossa tellurica Vigor in vetta alla classifica: non più 3 ma 4 i punti di vantaggio sulla seconda. Dopo un primo tempo anonimo migliora la ricerca collettiva di qualità della manovra nella ripresa. Mattatore Saraceno. Al 14° dopo una conclusione di Bambini ben respinta da Macchioni è il più lesto a metterle nel sacco (vibrantissime ma inutili le proteste ospiti per fuorigioco) e venti minuti dopo capitalizza un calcio di rigore conquistato dal guizzante Bedini su lancio-ispirazione Del Prete.

Superpartita Parrino: nel primo tempo salva sulla riga un colpo di testa di Procenesi ed al 5° della ripresa conclude di poco alto. In crescita Cannavacciolo si fase di interdizione che di impostazione manovra. Costretto a fare i salti mortali per mettere in campo un undici competitivo (ben dieci giocatori appiedati tra squalifiche ed infortuni) primo tempo materializzatosi sontuosamente per coach Damiano Paris: 0 rischi e quattro occasioni da rete (conclusioni di Belgi, Aprea, Ranucci, Procenesi). Pagato dazio salatamente nella ripresa in continuità (0 alla voce manovre in avanti).



Campionato Seconda Categoria (GIRONE A): ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – ADC GROTTE DI CASTRO 2-0

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Tiberi, Sidime, Bambini (30° st Marabottini) Cannavacciolo (41° st Sulejimani), Del Prete, Emidi, Parrino, Lanari, Pecci (30° st Marabottini), Saraceno, Mencio (20° st Bedini)

A DISPOSIZIONE: Wayas, Galli, Contadini. ALLENATORE: De Luca

ADC GROTTE DI CASTRO: Macchioni, Scatena (25° st Pallotta), Marcacci, Zanoni, Belgi, Procenesi, Giunta, Ranucci (30° st Di Silvio), Aprea, Lorenzini. A DISPOSIZIONE: Preni, Brinchi, ALLENATORE: Paris

ARBITRO: Francesco Di Lucia Comitato di Civitavecchia

MARCATORI: 14° st, 34° st Saraceno (PVA)

NOTE: Espulso 48° st con rosso diretto Bedini (PVA) per proteste ritenute dall’arbitro eccessive. Ammoniti 37° pt Emidi (PVA), 41° pt Giunta (AGDC), 23° st De Luca (PVA), 45° st Aprea (AGDC)