Sport Calcio, l'Us Grosseto ha ufficializzato l'iscrizione in serie D 18 luglio 2022

A breve la domanda di ripescaggio per la C

Grosseto: Il presidente dell'US. Grosseto Nicola Di Matteo è stato di parola. Così come ha sempre dichiarato nelle scorse settimane, sono state depositate le fideiussioni e gli assegni, necessari per l'iscrizione al campionato di serie D. Inoltre tra oggi e domani verrà presentata la domanda di ripescaggio per la serie C.

