Calcio, l'U.S. Grosseto ha risolto il rapporto con alcuni calciatori della squadra

Grosseto: L' U.S. Grosseto 1912 comunica di aver risolto in maniera consensuale il rapporto con i calciatori Daniele Lazzari, Piero Cauterucci e Manuel Fioravanti che resteranno a disposizione di mister Liguori nel corso della finestra di mercato invernale, fino a nuova sistemazione: in caso contrario, i calciatori verranno svincolati a metà dicembre.

Nei giorni scorsi la società aveva risolto in maniera consensuale anche il rapporto con il calciatore Mirzoyan Gevorg David, che resterà comunque a disposizione di mister Liguori nel corso della finestra di mercato invernale, fino a nuova sistemazione.