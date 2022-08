Grosseto: Il grossetano Andrea Ciolli, difensore centrale classe “1989”, torna a vestire la casacca biancorossa. L'accordo con la società è stato siglato in questi giorni. La bandiera del Grosseto per sei anni, ha firmato in queste ore con la società unionista. Per il neo direttore sportivo Michele Ciccone si tratta della prima operazione di mercato.