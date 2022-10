Calcio giovanile U17 laziale, colpaccio del Real Azzurra Etruria

Acquapendente: Colpaccio al Boario made in Faul. Cimini in vantaggio su rigore di Cascetti (stupendo intervento di piede di Berlucca ma la palla si insacca egualmente), pareggio di Franci (tanto intelligente nel leggere taglio tattico quanto preciso e svelto ad insaccare in rete nel mezzo di traffico mischia in area) eurogoal di Ricci al 20° della ripresa. Si divertono e divertono due squadre plasmate per cercare solo i tre punti.

Per gli ospiti pali di Djiadji e Grazzini con a corollario le belle conclusioni di Giacchetti, Purgatori, Sergi, Bennella, Criscuolo. Per i locali palo di Dascenzi e conclusioni di poco fuori di Cantucci, Billi, Tomasselli, Marini, Sorrentino.



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (GIRONE A): ASD REAL AZZURRA ETRURIA – ASD POL. FAUL CIMINI SRL 1-2 (PRIMO TEMPO 1-1)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Berlucca (10° st Allegrini), Ottaviani, Filosomi, Cencini, Franci, Massimo Bernardini, Billi, Tomasselli, Cantucci (26° st Sorrentino), Dascenzi, Marini. A DISPOSIZIONE: Carlo Bernardini, Virtuosi. DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: “Jacky” Sarachino

ASD POL. FAUL CIMINI SRL: Morelli, Caterini, Cascetti (15° st Gioacchini), Sergi, Mengoni, Ricci, Purgatori (15° st Bennella), Scialacqua, Djadij (28° st Ceccarelli), Grazini (51° st Santalucia), Giacchetti (12° st Criscuolo). A DISPOSIZIONE: De Spirito. ALLENATORE: Livi

ARBITRO: Alessandro Roca di Viterbo

MARCATORI: 3° pt Cascetti (APFCS), 14° pt Franci (ARAE), 20° st Ricci (APFCS). NOTE: Ammoniti 11° pt Cascetti (APFCS), 17° st Ottaviani (ARAE), 51° st Franci (ARAE)