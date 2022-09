Calcio giovanile: Primo Torneo a Castiglione dal 10 settembre all’8 ottobre

Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini sono le quattro categorie del torneo organizzato dalla Pro soccer lab di Castiglione Invictasauro, Livorno, Roselle, Nuova Grosseto Barbanella, Cecina e Civitavecchia tra le squadre che parteciperanno alle quattro fasi al Casamorino

Castiglione della Pescaia: Ricominciano i tornei in casa Pro soccer lab. Al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, sul campo principale Marco Nucci, andrà in scena il Primo Torneo Castiglione della Pescaia, riservato a più categorie in giorni e orari differenti. Si comincia sabato 10 settembre con la categoria Giovanissimi under 14. Gli incontri cominceranno la mattina alle 9.30 e si svolgeranno in gare da due tempi da 15 minuti l’uno. Al torneo, oltre alla Pro soccer lab, parteciperanno anche l'Up Poggibonsese, il Mazzola Valdarbia, l'Asd Invictasauro e la Young Fortezza Livorno. Per informazioni è possibile contattare il numero 338.3383418.

Domenica 18 settembre, invece, il Torneo Castiglione della Pescaia continuerà con la categoria Allievi under 16, sempre sul Marco Nucci di Castiglione, con inizio alle 9.30. Gli incontri si svolgeranno in gare da due tempi da 20 minuti l’uno e al torneo parteciperanno, oltre alla Pro socer lab anche l’Acd Roselle, l’Asd Salivoli, la Dlf Civitavecchia e l’Asd Nuova Grosseto Barbanella. Per informazioni: Andrea 331 365 8221; Giacomo 389 165 6816; Stefano 349 825 4520.

Sabato 1 ottobre sarà la volta della categoria Pulcini under 11, che giocheranno alle ore 15 sul campo Marco Nucci del centro sportivo Casamorino. Al torneo parteciperanno, oltre alla Pro soccer lab, l’Ac Sporting Cecina 1929, la Dlf Civitavecchia, l’Asd Salivoli e l’Asd Sasso Marconi. Il Civitavecchia parteciperà con due formazioni: una in maglia verde e una in maglia bianca. Gli incontri si svolgeranno in gare da due tempi da 12 minuti. Per info contattare il numero 338.3383418.

Domenica 8 ottobre spazio alla categoria Esordienti under 13, che inizieranno alle ore 15 sul Marco Nucci del centro sportivo Casamorino. Al torneo parteciperanno, oltre alla Pro soccer lab, l’Academy Tau, l’Asd Sasso Marconi, l’Asd Nuova Grosseto Barbanella, l’Ac Sporting Cecina 1929 e l’Us Marciano Robur Asd. Gli incontri si svolgeranno in gare da due tempi da 12 minuti. Per info contattare il numero 338.3383418.

Per informazioni o per seguire il torneo è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it oppure i profili social della società.