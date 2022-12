Calcio giovanile, dal 2 maggio torna la Coppa Bruno Passalacqua

Lo ha annunciato patron Francesco Luzzetti nel corso della cena conviviale con tutti i dirigenti del Milan Club e organizzatori.



Grosseto: Coppa Bruno Passalacqua, anno numero 48. L'evento si consumerà all'inizio del mese di maggio 2023.

E' stato patron Francesco Luzzetti ad annunciare, nel corso della cena conviviale con tutti gli organizzatori della manifestazione, che il gioiello del calcio giovanile maremmano si svolgerà dal 2 maggio al 27 giugno 2023 e andrà in scena in notturno sul bellissimo impianto sportivo di via Adda.

Ci sono tutte le basi per assistere ad un nuovo grande successo tecnico organizzativo per la manifestazione organizzata dal Milan Club “ B.Passalacqua” di Grosseto.

Sedici dovrebbero essere le squadre partecipanti con atleti appartenenti alla categoria juniores, con il Grosseto che dovrà difendere il titolo di campione conquistatolo scorso anno.



La tradizione è stata rinnovata, come ogni anno, uomini e donne che formano l'organizzazione della Coppa Passalacqua, si sono ritrovati a tavola.