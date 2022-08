Calcio. Fiorentina, sorteggio favorevole per la Conference

Verdetto alla portata della squadra gigliata. 8 settembre la prima gara della Conference, la banda di Italiano affronterà Istambul, Hearis e Riga.



Firenze: Verdetto alla portata della Fiorentina che ha grandi possibilità di vincere il proprio girone. Avrà di fronte formazioni tecnicamente inferiori e con la grande possibilità di imporsi e qualificarsi come prima al turno successivo. Ritorno in Europa dopo 5 anni e con grandi possibilità di andare avanti nella manifestazione continentale.

Grande soddisfazione negli ambienti viola, felici, con Vincenzo Italiano, per il sorteggio favorevole ai viola. Dopo l'arrivo di Barak la Fiorentina pensa in grande, ci saranno altri arrivi, soprattutto per il centro campo e per la difesa. Intanto domenica, al Franchi arriva il Napoli, primo in classifica, ma la Fiorentina vuole, fare bene dopo l'impresa europea.