Calcio, fine settimana negativo per il settore giovanile della Real Azzurra Etruria

Acquapendente: Una vittoria e due sconfitte dipingono un fine settimana all’insegna della globale insufficienza per il settore giovanile regionale ASD Real Azzurra Etruria calcio. Squadra copertina l’Under 15 di Gianfranco “Lallo” Montagnoli grazie ad una rete di Filippo Paolini.

Gara sul campo amico del Boario equilibrata almeno guardando la graduatoria: dopo la sconfitta per 2-1 sul terreno di gioco del GSD Pianoscarano 1949 anche l’ASD PC Aurelio naviga a quota 3 punti. Sconfitta per 3-2 (in rete Daniel Ronca e Diego Perosillo) la Categoria Under 14 del Tecnico Luca Fortuni. Sabato 05 Novembre alle ore 15.00 sul campo amico del Boario avversaria l’ASD Dopolavoro Football Club srl che sconfiggendo a domicilio per 1-0 l’ASD APC Aurelio incamera i primi punti utili della stagione. Nella Categoria Under 17, infine, i ragazzi di Andrea Colonnelli vengono sconfitti a domicilio per 2-1 dalla ASD Pol. Faul Cimini srl (in rete Pietro Franci).

Domenica 6 Novembre alle ore 09.00 trasferta al “Liviano Bonelli” di Tarquinia contro una ASD Tarquinia calcio che sbancando per 1-0 il terreno di gioco dell’ASD Real Testaccio plana nel numeroso gruppo delle formazioni primi in classifica.