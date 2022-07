Calcio, due nuovi arrivi per l’Us Grosseto

Sono l’esterno Matteo Luzzetti e il difensore centrale Federico Panza



Grosseto: L'U.s. Grosseto ufficializza due nuovi arrivi. Il primo è quello del difensore centrale Federico Panza classe "2001". Panza ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile a La Spezia nell'under 15. Poi dall'under 16, fino alla Primavera ha vestito la maglia nel Crotone per arrivare in prima squadra in serie B Poi ha giocato a Gozzano e a Biancavilla in serie D, prima di arrivare a Grosseto.

L’altro arrivo è quello del grossetano Matteo Luzzetti, classe “2003” esterno mancino, ex Entella, Gavorrano e Derthona. Nella passata stagione Matteo Luzzetti ha collezionato 35 presenze con il Derthona.