Calcio Csen, I Veterani Sportivi sono i nuovi campioni provinciali Over 35

I “Veterani Sportivi” vincono di misura contro il ristorante “Il Veliero” e si laureano campioni provinciale

Grosseto: Si è svolta nella serata di martedì 7 giugno, la finale del campionato di calcio a 7 Over 35 organizzato dal comitato provinciale Csen Grosseto del presidente Alessio Pernazza. La squadra dei “Veterani Sportivi” di Grosseto, che era opposta ai lagunari del ristorante “Il Veliero” di Orbetello, si è imposta per 3-2, doppietta di bomber Nucci, dopo una bella ed entusiasmante sfida all’ultimo respiro. Ad essere obiettivi, visti i valori espressi in campo dalle due squadre, se la gara fosse giudicata ai punti come nel pugilato, il verdetto più giusto sicuramente sarebbe stato quello di pareggio. Ma si sa bene che nel calcio non è così. Vince chi segna più reti, e quindi la vittoria finale è andata ai grossetani dei Veterani Sportivi, che a differenza degli avversari, di reti alla fine ne hanno fatte tre. Ottima la prova del portiere grossetano Carmelo Chiofalo, alla fine premiato come miglior portiere del campionato. Un plauso va anche all’arbitro della finale, Fabio Capodimonte, che ben tenuto in mano le redini della gara.

VETERANI SPORTIVI- IL VELIERO 3-2

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Morini, Magnani, Bugelli, Sacchini, Nucci, Marraccini, Spampani, Titurini.

IL VELIERO: Di Tonno, Wonher, Nannini, Cappelloni, Podestà, Fortunati, Bonucci, Monaci, Ciurea.

Reti: Nucci (doppietta) e Sacchini per i Veterani, Podestà e Wonher per il Veliero.

Arbitro: Fabio Capodimonte

nelle foto: le formazioni delle due finaliste; il presidente dello Csen Alessio Pernazza mentre premia il miglior portiere Carmelo Chiofalo.